МО РФ заявило, что Киев хочет подорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны России имеет данные о том, что Украина планирует провокации, которые связаны с применением «грязной бомбы». По его словам, Киев может подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас и обвинить в этом Москву.

«Цель — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — пояснил Кириллов.

Генерал напомнил, что 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус его страны.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае применения украинской стороной «грязной» бомбы риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны украинских военных реальна.