Рогов заявил, что целью обстрела Энергодара со стороны ВСУ был автобус с сотрудниками ЗАЭС

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что автобус, который перевозил сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), был целью обстрела города Энергодара со стороны украинской армии. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Рогов отметил, что гостиница не была основной целью обстрела.

«В момент прилета снарядов рядом с гостиницей проезжал и разминулся всего в минуту автобус, который вез высококлассных профессиональных специалистов, работающих на Запорожской АЭС. Этот автобус ходит по конкретному маршруту и по конкретному расписанию. Поэтому целью обстрела Энергодара со стороны боевиков ВСУ была не только гостиница, но и этот автобус», — пояснил он.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил об обстреле города со стороны украинских военнослужащих. Кроме того, в своем обращении он призвал жителей города не отправлять фотографии и видеозаписи в сомнительные Telegram-каналы и чаты в целях безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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