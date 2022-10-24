В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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На Украине объявлена воздушная тревога. Ее объявили власти в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Издание в Telegram-канале опубликовало соответствующую карту.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля Украина лишилась большей части ветряной и половины солнечной электроэнергии. Об этом заявили в украинском Минэнерго. Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что с начала спецоперации России Украина лишилась 90% ветряной и половины солнечной энергетики.

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