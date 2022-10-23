Baza: полицейских в Москве начали вывозить на учения

В Москве подразделения МВД РФ стали проводить учения на полигонах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

По их информации, на полигонах сотрудники полиции тренируются стрелять из автоматов и бросать гранаты.

«До сих пор у нас всегда были тренировки по стрельбе, но только из пистолета и без выезда за город. Сейчас многие уже ездили на полигоны, стреляли из автомата, метали гранаты. Другим сказали готовиться к учениям», — рассказал изданию один из полицейских.

По его словам, явка на эти учения обязательна.

Также источники заявили, что ряд начальников устраивают для сотрудников тренировочные марш-броски — с вещмешками и в бронежилетах. В одном из столичных подразделений полицейских и вовсе вывозили на полосу препятствий, где надо было ползать по грязи и использовать противогазы.

Источники добавили, что правоохранители жалуются на то, что их начальство не выдает им форму для учений, так как она якобы отсутствует на складах. В результате полицейские вынуждены покупать все за свой счет, и на это может тратиться до 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе плановыми учениями мобилизованных на полигоне.