Минобороны РФ сообщило об отражении всех атак ВСУ в Херсонской области

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатка, Кошара, Суханово и Ищенка Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин», — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались прорваться в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, но их действия были успешно отражены российскими войсками.

В результате были уничтожены более 20 украинских военнослужащих, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

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