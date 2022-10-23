Вучич назвал «приближением к идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии

Президент Сербии Александар Вучич на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск Соединенных Штатов «приближает» мир к «идеальному шторму» и можно понять, произойдет ли прямое столкновение между Россией и США. Об этом сообщает Tanjug.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире <...> тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал он.

По словам Вучича, 101-я дивизия является лучшим подразделением США в мире.

Президент отметил, что, исходя из данной информации можно понять, как ситуация будет развиваться и каким образом она отразится на Сербии.

Ранее CBS сообщал, что Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях.

В публикации отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия США появилась в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между НАТО и Россией. Всего дивизия состоит из 4,7 тыс. военных. В настоящее время они находятся на территории Румынии.