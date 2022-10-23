Рогозин привез в Донецк обмундирование для Народной милиции ДНР

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин привез зимнее обмундирование и другую гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявляется в Telegram-канале экс-главы госкорпорации.

«Донецк. Доставил в Корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса», — утверждается в публикации Рогозина.

В ролике Рогозина демонстрируется гуманитарная помощь, которую получили правоохранители.

«Зимнее обмундирование, теплая и прочная обувь, спальные мешки, термобелье и прочее», — следует из подписи к видео.

В общей сложности из Москвы было транспортировано 500 комплектов гуманитарной помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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