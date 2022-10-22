Минобороны сообщило, что экипажи истребителей Су-30СМ уничтожили самолет ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как пилоты садятся в самолет, поднимаются в воздух и выполняют заданные маневры.

В сообщении отмечается, что экипажи отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов.

«Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с применением Вооруженными силами (ВС) РФ барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) «Ланцет», поражающих украинскую военную технику.

На видео беспилотники уничтожают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

До этого сообщалось, что российская армия применила в рамках военной спецоперации на Украине несколько сотен отечественных дронов-камикадзе, в числе которых беспилотники «Куб» и два вида «Ланцетов».

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