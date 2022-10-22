Белгородский губернатор Гладков: одиннадцать человек пострадали при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одиннадцати пострадавших в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Четверо из них в тяжелом состоянии», — добавил он.

Гладков отметил, что всех пострадавших доставили в районную центральную больницу.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что о пяти пострадавших в Шебекино. Также он заявлял о пострадавших гражданских объектах.

Днем ранее белгородский губернатор в своем Telegram-канале писал о пожаре на промышленном предприятии в Шебекино из-за попадания снаряда.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть