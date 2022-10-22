Белгородский губернатор Гладков: одиннадцать человек пострадали при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одиннадцати пострадавших в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Четверо из них в тяжелом состоянии», — добавил он.

Гладков отметил, что всех пострадавших доставили в районную центральную больницу.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что о пяти пострадавших в Шебекино. Также он заявлял о пострадавших гражданских объектах.

Днем ранее белгородский губернатор в своем Telegram-канале писал о пожаре на промышленном предприятии в Шебекино из-за попадания снаряда.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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