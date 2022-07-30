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Вакансия «коммерческий директор по упаковке» стала самой высокооплачиваемой в России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Самой высокооплачиваемой стала вакансия коммерческого директора по упаковке и упаковочному оборудованию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Зарплата.ру», который изучил более 140 тыс. вакансий, размещенных на сервисе в крупных городах России в июле.

Специалист может заработать до 1 млн рублей в месяц.

«Самой высокооплачиваемой вакансией оказался коммерческий директор по упаковке и упаковочному оборудованию. Специалист будет работать в Московской области и получать от 500 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в результатах исследования.

Чтоб занять такую должность, нужен опыт работы в крупных компаниях в области управления продаж не менее двух лет, настойчивость и умение мыслить цифрами.

Среди самых высокооплачиваемых предложений — вакансия разработчика Senior Ruby с зарплатой до 800 тысяч рублей, вакансия врача-косметолога в московскую клинику инъекционной медицины, по которой обещают платить от 250 тыс. до 650 тыс. рублей.

До 500 тыс. руб. предлагают руководителю отдела разработки в сети ювелирных салонов в Нижнем Новгороде, главному эксперту по анализу данных в Москве. До 400 тыс. обещают стоматологу-ортодонту в одной из клиник Екатеринбурга.

На прошлой неделе сообщалось, что средняя зарплата специалиста в сфере торговли составляет 42 тыс. рублей по России.

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