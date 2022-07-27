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РИА «Новости»: ВС России использовали на Украине новый авиационный разведкомплекс

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Вооруженные силы России начали использовать в ходе спецоперации на Украине новый авиационный разведывательный комплекс, передает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — сообщил источник.

По его словам, такие возможности данным самолетам обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках используются контейнеры радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки.

Как отметил источник, такой разведкомплекс позволяет передавать наземным силам и огневым средствам данные о военных объектах противника по автоматическим каналам связи «в режиме времени, близком к реальному».

Универсальные контейнеры разведки были разработаны НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника» в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которая предусматривает расширение боевых возможностей Су-34.

Ранее стало известно, что российские войска применили истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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