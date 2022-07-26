Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти в «Зенит» 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после обстрела ВСУ 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды бывшего тренера... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

АПЛ «Вепрь» прибыла на Балтику для участия в параде в честь Дня ВМФ

close
100%
Минобороны России

Атомная подлодка Северного флота К-157 «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» прибыла на Балтику для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

«Атомная подлодка «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в параде. Экипаж подлодки выполнил задачу межфлотского перехода с Севера на Балтику и приступил к подготовке к участию в параде на рейде Кронштадта», — сообщил источник.

Эта подлодка отличается малой шумностью и предназначена для охоты за субмаринами и надводными кораблями. Лодка прошла модернизацию в 2020 году и получила возможность применять новейшие крылатые ракеты «Калибр». Субмарина может развивать скорость до 33 узлов (более 61,2 км/ч) и опускаться на глубину до 600 м.

Ранее российские атомные подлодки проекта «Ясень» обеспокоили командующих НАТО своей способностью избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам. ВМФ России получил атомные подлодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проекта «Ясень», еще несколько субмарин находятся в стадии строительства.

До этого сообщалось, что серии атомных подводных лодок классов «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М» могут быть увеличены дополнительно на две подлодки каждая.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть