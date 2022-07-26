АПЛ «Вепрь» прибыла на Балтику для участия в параде в честь Дня ВМФ

Атомная подлодка Северного флота К-157 «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» прибыла на Балтику для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

«Атомная подлодка «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в параде. Экипаж подлодки выполнил задачу межфлотского перехода с Севера на Балтику и приступил к подготовке к участию в параде на рейде Кронштадта», — сообщил источник.

Эта подлодка отличается малой шумностью и предназначена для охоты за субмаринами и надводными кораблями. Лодка прошла модернизацию в 2020 году и получила возможность применять новейшие крылатые ракеты «Калибр». Субмарина может развивать скорость до 33 узлов (более 61,2 км/ч) и опускаться на глубину до 600 м.

Ранее российские атомные подлодки проекта «Ясень» обеспокоили командующих НАТО своей способностью избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам. ВМФ России получил атомные подлодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проекта «Ясень», еще несколько субмарин находятся в стадии строительства.

До этого сообщалось, что серии атомных подводных лодок классов «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М» могут быть увеличены дополнительно на две подлодки каждая.