Зенитчик группировки «О» назвал Bayraktar ТВ2 целью для начинающих

Офицер ПВО группировки ВС России «Отважные» («О») назвал турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 целью для начинающих, бороться с которой «не составляет труда», сообщает РИА «Новости».

«В начале операции очень много было сбито «Байрактаров» нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотниками, на самом деле, для нас уже не составляет труда, у нас в шутку даже уже называют это «начальным уровнем» для оператора», —приводит слова зенитчика РИА «Новости».

Ранее турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2, заявила, что бесплатно отправит на Украину три таких аппарата, отказавшись от денег, собранных в рамках краудфандинговой кампании.

До этого обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что ВСУ значительно сократила число боевых вылетов Bayraktar TB2 из-за укрепления российской ПВО на Украине. Он добавил, что в украинской армии этих аппаратов «практически не осталось» — ПВО РФ уничтожила около 90 Bayraktar TB2. Еще некоторое количество было уничтожено в ангарах на земле.