В сети появились кадры подбитой на Донбассе французской гаубицы «Цезарь»

Видео подбитой в ДНР самоходной гаубицы «Цезарь», переданной Францией ВСУ, появилось в сети, кадры опубликовал проект WarGonzo в Telegram-канале.

«Как минимум одна французская самоходная гаубица «Цезарь» натовского калибра 155-мм (по сути «сестра» американской М-777) из числа тех установок, что наносили удары по центру Донецка (конкретно — по автостанции) бала обнаружена и затем подбита при участии нового отряда специального назначения, который начал не так давно действовать в зоне СВО на Донбассе», — пишет WarGonzo.

Отмечается, что этот отряд специализируется на применении беспилотников и «непосредственной охоте на установки НАТО и иностранных наемников».

«Уверены, что скоро о нем появятся более детальная информации и парни еще неоднократно о себе заявят. Ведь им действительно предстоит большая охота, учитывая, с каким рвением НАТО поставляет киевскому режиму свое вооружение», — пишет канал.

Ранее «Уралвагонзавод» поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки, которые были в результате захвачены российскими войсками. Генштаб Франции в свою очередь попытался опровергнуть сообщения о захвате Россией «Цезарей» на Украине.