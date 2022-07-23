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Минобороны РФ: «Правый сектор»* разместил РСЗО на территории школы в ДНР

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о размещении нацбатальоном «Правый сектор» (организация запрещена в России) реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории школы в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мизинцева, в подвале учреждения удерживают мирных жителей.

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор» на территории школы № 16 на ул. Есенина разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — пояснил Мизинцев.

Он добавил, что украинские военные размещаются в здании городской спортшколы. Подходы к зданию заминированы, на территории стоит бронетехника, РСЗО и артиллерия. Также ВСУ используют верхние и нижние этажи многоквартирных домов в Артемовске в качестве опорных пунктов, а в подвалах размещают склады с вооружением и боеприпасами.

Уточняется, что за сутки с Украины в Россию были эвакуированы 27207 человек, в том числе 4138 детей.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Одесской области уничтожено хранилище с боеприпасами для западного оружия.

*   организация запрещена в России
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