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В Минобороны России заявили о подавлении в ДНР 55 взводов артиллерии ВСУ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

За минувшие сутки Вооруженные силы России поразили на территории Донецкой народной республики больше 50 взводов украинской артиллерии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С»», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что были уничтожены 10 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов установок «Гвоздика» в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что российская артиллерия поразила позиции нацформирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское, в результате чего было ликвидировано более 60 боевиков.

24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Операция на Украине. Новости
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