Минобороны показало видео работы спецназа по обнаружению замаскированных позиций ВСУ

Минобороны РФ показало работу подразделений спецназа Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости».

В военном ведомстве рассказали, что группа специального назначения, в составе которой были разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, в ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ вышла в район, где, предположительно, размещались танковые подразделения украинских войск. Спецназ обнаружил передовой дозор, который прикрывал замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожил его, воспользовавшись фактором внезапности и выгодной позицией снайпера, сообщили в Минобороны.

Ранее российское Минобороны показало кадры нанесения ударов «Искандерами» по объектам ВСУ.

24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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