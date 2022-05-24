Страны Запада могут отправить военные корабли для разблокировки поставок зерна с Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок украинского зерна, пишет газета The Times.

Как сообщил источник газеты, британский дипломат согласна с идеей отправки военных кораблей для сопровождения судов из порта Одессы.

По данным издания, для осуществления такой меры, вероятно, будет необходимо согласие со стороны США. Кроме того, речь может идти о сопровождении судов из Николаева.

В свою очередь, один неназванный западный чиновник заявил, что это нельзя реализовать без согласия России. Если РФ его не даст, то возрастает риск возникновения инцидентов, предупредил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать морскую коалицию для разблокировки поставок зерна с Украины. Он считает, что единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Как отметил дипломат, чтобы гарантировать, что «поставки зерна могут покинуть Одессу в безопасности и достичь Босфора без российского вмешательства», можно использовать военные корабли и самолеты.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения, высказанные исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли, в использовании Россией «голода в качестве оружия». Она подчеркнула, что заявления о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшемся из-за этого дефиците на рынке зерна — не что иное, как спекуляции. По ее словам, Россия не препятствует украинскому экспорту, а логистические проблемы возникают исключительно по вине самого Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.