Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала фото Капризова после... 07:48

Зеленский отреагировал на авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Зеленский отказался обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Журналисты американского телеканала Fox News спросили президента Украины Владимира Зеленского, отдавал ли он приказ украинским военным нанести авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде.

Глава государства не смог дать конкретного ответа. Он подчеркнул, что не обсуждает свои приказы в качестве верховного главнокомандующего.

«Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — передает РИА «Новости» слова Зеленского.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что удар был совершен двумя украинскими вертолетами Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара и установить виновных.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть