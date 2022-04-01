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Пентагон пообещал полностью уничтожить химическое оружие в следующем году

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Аркадий Колыбалов/РГ

Соединенные Штаты уничтожат все свои запасы химического оружия к сентябрю 2023 года. Об этом заявила помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум, сообщает ТАСС.

«Мы уничтожили 98% химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам — сентябрю 2023 года», — сказала Розенблум.

Комментарий последовал после того, как российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, что Россия уничтожила все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ еще в 2017 году, что было документально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Дипломат призвал власти Соединенных Штатов «немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства», а также ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.

Также посол РФ в Вашингтоне заявил, что Россия призывает США вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности. По его словам, Соединенным Штатам следовало бы предъявить себе счет за разрушенные города и десятки тысяч погубленных жизней — в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

По мнению дипломата, злодеяния, которыми был отмечен путь вооруженных интервенций США и НАТО, не исчерпываются новейшей историей. Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления.

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