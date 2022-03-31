В Минобороны представили переписку сына Байдена по биолабораториям на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов представил переписку сына действующего президента США Хантера Байдена, связанную с финансированием биологических программ на территории Украины.

«Перед Вами переписка сына действующего Президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — пояснил Кириллов.

Опубликованная документация, подчеркнул он, свидетельствует о том, что цели Минобороны США на Украине «далеки от научных». Согласно заявлениям Metabiota в одном из писем, отметил он, «деятельность компании направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что довольно странно для биотехнологической компании».

Также представитель Минобороны РФ привел несколько имен должностных лиц, которые принимали участие в «создании компонентов биологического оружия» на Украине. По его словам, одной из главных фигур в этой программе был Роберт Поуп, который в то время был сотрудником DTRA и директором Программы по совместному снижению угрозы, «целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность». Кириллов добавил, что именно Поупу принадлежит идея создать в Киеве Центральный депозитарий особо опасных микроорганизмов.

«В своем письме министру здравоохранения Ульяне Супрун (кстати, гражданки США) Поуп высоко оценивает деятельность главы Минздрава Украины, особо отмечая обеспечение допуска американских специалистов на украинские биообъекты и начало работ по формированию депозитария микроорганизмов. Напомню, чем закончилась такая деятельность: в соответствии с имеющейся информацией, все патогенные биоматериалы из хранилища в начале февраля 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США через Одессу», — рассказал он.

Координировала существующие на территории Украины военно-биологические проекты, по его словам, глава офиса DTRA на Украине Джоанна Уинтрол. Она же занималась подбором исполнителей. Кириллов рассказал, что она контролировала реализацию проектов по изучению смертельно опасных патогенов, в том числе сибирской язвы, Конго-Крымскую лихорадки, лептоспироза.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая заявила, что думская комиссия по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине рассчитывает пригласить для дачи показаний заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера.