В минобороны Украины пригрозили обнародовать данные белорусских военных

Минобороны Украины пригрозило обнародовать личные данные белорусских военных и членов их семей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, Украина располагает «полными персональными данными всех военнослужащих» и их родственников, которых пытаются «втянуть в чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины».

В минобороны подчеркнули, что надеются на благоразумие белорусских военных.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии планируют сократить число украинских дипломатов, находящихся в стране, до 5. Остальным дипломатам придется уехать из Белоруссии в течение 72 часов.

Также на фоне фактического отсутствия персонала белорусской стороной принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте, уточнил представитель пресс-службы ведомства Анатолий Глаз.