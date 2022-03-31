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Лавров призвал препятствовать размещению военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

Глава МИД РФ Лавров: размещение военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым размещение любой инфраструктуры США или НАТО или «обслуживающих их афганцев» в странах Центральной Азии. Об этом дипломат сказал во время пленарной сессии на встрече в формате стран – соседей Афганистана, передает РИА «Новости».

Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные стремления противоречат интересам безопасности государств региона и противоречат обязательствам, которые прописаны в уставах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров также заявил о важности продолжения работы в рамках формата расширенной «тройки» (РФ, США, Китай, Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане и указал на необходимость добросовестного участия Соединенных Штатов в этом механизме, исходя из интересов афганского народа.

Также Лавров назвал основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) недостаточную инклюзивность их правительства.

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