Басурин заявил о присутствии тысяч украинских военных в Мариуполе

Около трех-четырех тысяч украинских военных все еще находятся в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Трудно сказать [точную цифру оставшихся украинских военных и боевиков в Мариуполе], ориентируемся на цифру 3-4 тысячи», — сказал он.

Ранее Басурин заявил, что у украинских военнослужащих заканчиваются боеприпасы, в результате чего многие складывают оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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