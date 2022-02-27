Минобороны РФ отчиталось о полной блокировке Херсона и Бердянска

Минобороны РФ сообщило, что ЛНР и ДНР при поддержке ВС России провели наступление вглубь Украины и установили контроль над рядом населенных пунктов.

В частности, силы ЛНР находятся в населенных пунктах Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Также ведомство заявило о контроле ДНР над Петровским, Павлополем и Пищевиком.

ВС РФ контролируют Геничевск и аэродром Чернобаевка. Херсон и Бердянск, как сообщается, «полностью блокированы».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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