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#Операция на Украине #Коронавирус
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Российские войска ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Аксенов: военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия воды в Крым

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, которая была сооружена на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает РИА «Новости».

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», — сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по возвращению днепровской воды в Крым.

Устье перекрытого Северо-Крымский канала находится в Новой Каховке Херсонской области. Днем 24 февраля появились сообщения, что в рамках спецоперации российских войск населенный пункт перешел под контроль РФ. Позже СМИ сообщили, что по каналу пустили воду. Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эти сообщения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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