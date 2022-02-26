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#Операция на Украине #Коронавирус
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В Госдуме рассказали, почему украинские военные складывают оружие

Спикер ГД Володин: военные ВСУ складывают оружие, потому что хотят мира и не желают подчиняться Киеву

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что украинские военнослужащие складывают оружие ради мира. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины. Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя», — написал Володин.

По его словам, любящие родину украинцы не хотят видеть американских советников и инструкторов во всех органах власти Украины, а также не хотят погибать за «олигархов и националистов», руководящих страной.

Володин выразил мнение, что украинские военные также понимают, что их семьям ничто не угрожает.

«В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить ее от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит», — добавил Володин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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