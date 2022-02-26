Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты

Противовоздушная оборона Донецкой народной республики перехватила две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства, данные ракеты не сработали.

«Рано утром 26 февраля силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», — уточнили в штабе.

Также повреждения получили прилегающие домохозяйства, сведений о пострадавших не поступало.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в украинский Мелитополь.