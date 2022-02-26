Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ледяхов не считает фактор Тедеско плюсом ни для россиян, ни для «Лейпцига» 08:31
Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере... 08:31
Милонов о возможном недопуске российских лыжников: Норвегия хочет поблажек, боится 08:21
Молдавия приняла около 25 тысяч беженцев с Украины 08:17
Украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве у военной части Генштаба 08:12
Грицюк рассказал, какое влияние на команду имела сдержанность Жамнова 08:07
ЕС запретил инвестировать в Россию 08:05
ЕС ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям 07:55
Аналитик оценил вероятность отключения России от глобального интернета 07:52
Экс-игрок ЦСКА — о матче со «Спартаком»: он точно будет «от... 07:50

Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Противовоздушная оборона Донецкой народной республики перехватила две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства, данные ракеты не сработали.

«Рано утром 26 февраля силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», — уточнили в штабе.

Также повреждения получили прилегающие домохозяйства, сведений о пострадавших не поступало.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в украинский Мелитополь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть