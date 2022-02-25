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Зеленский заявил, что Финляндия предоставит Украине $50 млн финансовой помощи

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки предоставят Киеву $50 млн финансовой помощи. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, он рассказал Ниинисте, как сейчас защищается Украина, об «обстреле Киева».

«Благодарен финским партнерам за выделение $50 млн помощи. Это действенный вклад в антивоенную коалицию», — отметил украинский президент.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого заявил, что сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке партнеров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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