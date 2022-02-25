Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что военная операция России направлена на демилитаризацию Украины. Об этом она сказала на VII межпарламентском форуме «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в Душанбе, передает ТАСС.

Парламентарий отметила, что в соответствии с подписанными с Донецкой и Луганской народными республиками договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Россией была объявлена упоминаемая операция.

По словам Матвиенко, необходимо было «понудить к миру, остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины».

«Нам просто не оставили другого выбора», — заявила спикер Совфеда.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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