Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Молдавии отреагировали на события на Украине 00:25
Великобритания будет добиваться отключения России от SWIFT 00:22
Финские лыжники не приедут на этапы Кубка мира в Россию 00:20
Путин провел телефонные переговоры с Макроном 00:11
«Зенит» и «Бетис» ни разу не пробили в створ ворот... 00:05
В Британии объяснили, почему НАТО не будет устанавливать бесполетную зону... 00:00
Роскомнадзор обвинил Facebook в цензуре российских СМИ 24.02.2022, 23:58
Нисканен выразил надежду, что политика не отразится на отношении... 24.02.2022, 23:53
Сотрудники российских дипведомств на Украине вернулись в Россию 24.02.2022, 23:48
The Washington Post: из США выслали советника-посланника РФ... 24.02.2022, 23:33

На Украине сообщили об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина лишилась контроля над островом Змеиный в Одесской области, расположенном в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины в Facebook.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — говорится в сообщении.

Потерь среди Государственной пограничной службы и вооруженных сил Украины нет.

Остров расположен на границе с Румынией. Его статус имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть