На Украине сообщили об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области

Украина лишилась контроля над островом Змеиный в Одесской области, расположенном в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины в Facebook.
«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — говорится в сообщении.
Потерь среди Государственной пограничной службы и вооруженных сил Украины нет.
Остров расположен на границе с Румынией. Его статус имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа.
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