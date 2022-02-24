На Украине сообщили об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области

Украина лишилась контроля над островом Змеиный в Одесской области, расположенном в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины в Facebook.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — говорится в сообщении.

Потерь среди Государственной пограничной службы и вооруженных сил Украины нет.

Остров расположен на границе с Румынией. Его статус имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа.

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