Генсек НАТО заявил, что альянс не направит войска на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет развертывать силы на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что постоянные представители НАТО приняли решение задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил в странах Североатлантического альянса на период кризиса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.