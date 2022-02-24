ФСБ РФ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области

Украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 9.40 в четверг, 24 февраля.

В результате обстрела никто не пострадал.

«Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.