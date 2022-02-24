Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Лукашенко призвал не допустить масштабного кровопролития на Украине 12:13
Чемпионат Украины по футболу остановлен 12:10
Власти Литвы объявили ЧП в связи с ситуацией на Украине 12:09
Ученые выяснили, насколько вегетарианство защищает от рака 12:07
Тарпищев объяснил перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга 12:05
Лукашенко: Украину предупредили о возможной российской спецоперации 12:03
В Турции назвали ситуацию на Украине «военным вмешательством» России 12:02
Глава ЛНР рассказал, пойдут ли войска до Одессы 11:59
В Москве прощаются с Борисом Невзоровым 11:57
Handelsblatt: ввод в эксплуатацию «Севпотока--2» возможен и... 11:56

ФСБ РФ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около 9.40 в четверг, 24 февраля.

В результате обстрела никто не пострадал.

«Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть