Шольц потребовал от России немедленно прекратить военную операцию в Донбассе

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России немедленно завершить военную операцию в Донбассе, передает ТАСС.

«Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — сказал германский лидер.

Он заявил, что Берлин выражает солидарность с Киевом и украинцами.

Шольц предупредил, что РФ должна остановить военную операцию, Германия рамках «Большой семерки» (G7), НАТО и Европейского союза согласует свои действия.

Канцлер подчеркнул, что Германия «самым решительным образом» осуждает действия России.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — это самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

В дальнейшем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти вводят военное положение на всей территории государства.