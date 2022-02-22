Глава НАТО Столтенберг: Россия начала вторжение на Украину в 2014, а сейчас продолжила

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и оказывать поддержку Киеву после признания Россией ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава НАТО сказал, что Россия с 2014 года и по настоящее время продолжает вторжение на Украину, но сейчас наступил самый опасный момент в сфере безопасности.

«Никогда не поздно для России решить не нападать.. и искать политическое решение», - сказал Столтенберг.

Он также поприветствовал объявленные союзниками НАТО экономические санкции и решение правительства ФРГ об отказе от сертификации газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что в НАТО готовы при необходимости продолжить усиление своего присутствия на востоке.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.