Венгрия перебросит войска к границе с Украиной

Венгрия перебросит войска в восточную часть страны из-за ситуации вокруг Украины и считает, что необходимо быть готовыми к потокам беженцев. Об этом заявил глава Минобороны страны Тибор Бенке, сообщает РИА «Новости».

По его словам, если ситуация на Украине обострится и война будет не только на востоке, то она может распространиться и на Закарпатье. По этой причине, как считает Бенке, военнослужащие Венгрии должны быть готовы к потоку беженцев.

«Задача венгерских вооруженных сил двойная: одна - обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая — закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию», — сказал глава венгерского Минобороны.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил по итогам встречи с кабинетом министров, что российские власти планируют вторжение на территорию Украины.