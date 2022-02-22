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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Очевидцы сообщили о колоннах бронетехники на территории ДНР

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Кадр из видео/Телеграм-канал Baza

Большое количество бронетехники замечено на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение очевидцев.

Отмечается, что две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и двигаются на север и запад республики.

Также по данным Telegram-канала Baza, жители ДНР и ЛНР массово сообщают о большом количестве военной бронетехники, вошедшей на территорию республик. Они поделились с Telegram-каналом ночным видео, на котором по дороге едет военная техника.

По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в республиках установилась тишина, обстрелы прекратились.

Президент России Владимир Путин подписал приказы о признании Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Российский лидер заявил признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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