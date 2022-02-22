Очевидцы сообщили о колоннах бронетехники на территории ДНР

Большое количество бронетехники замечено на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение очевидцев.

Отмечается, что две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и двигаются на север и запад республики.

Также по данным Telegram-канала Baza, жители ДНР и ЛНР массово сообщают о большом количестве военной бронетехники, вошедшей на территорию республик. Они поделились с Telegram-каналом ночным видео, на котором по дороге едет военная техника.

По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в республиках установилась тишина, обстрелы прекратились.

Президент России Владимир Путин подписал приказы о признании Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Российский лидер заявил признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус».