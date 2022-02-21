Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин рассказал, когда будет принято решение по Донбассу 18:29
В СВР заявили, что западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки... 18:26
Названа причина скорого повышения цен на ноутбуки 18:23
Врач назвала ошибки при восстановлении после COVID-19 18:19
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов сделал замечание российским... 18:11
Астрономы рассказали, как телескоп James Webb сможет искать инопланетные цивилизации 18:07
Бородина раскритиковала мужчин, уделяющих много внимания соцсетям 18:05
Володин объяснил причину обращения Госдумы к президенту о признании республик... 18:04
На авторынке не осталось «живых» автомобилей для бюджета в 500... 18:02
Путин на совещании Совбеза предложил решить вопрос о признании ДНР и ЛНР 17:58

Шойгу заявил, что Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина собрала 59,3 тыс. военных возле ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил на заседании Совбеза, передает РИА «Новости».

По его словам, там также находится вооружение, в частности, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин и другое.

Ранее президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности, на котором, в частности, планирует обсудить обострение ситуации в Донбассе.

Президент назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла. По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе, но украинские власти дважды провели «карательные» операции в регионе, а сейчас обострение происходит в третий раз.

Путин подчеркнул, что Киев не собирается исполнять минские соглашения, о чем, по его словам, на Украине много раз заявляли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть