Шойгу заявил, что Украина сосредоточила почти 60 тысяч военных у ДНР и ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина собрала 59,3 тыс. военных возле ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил на заседании Совбеза, передает РИА «Новости».

По его словам, там также находится вооружение, в частности, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин и другое.

Ранее президент России Владимир Путин начал заседание Совета безопасности, на котором, в частности, планирует обсудить обострение ситуации в Донбассе.

Президент назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла. По его словам, Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе, но украинские власти дважды провели «карательные» операции в регионе, а сейчас обострение происходит в третий раз.

Путин подчеркнул, что Киев не собирается исполнять минские соглашения, о чем, по его словам, на Украине много раз заявляли.