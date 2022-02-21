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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В результате минометного обстрела ВСУ повреждена центральная городская больница Донецка

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Вооруженные силы Украины посредством минометного обстрела повредили центральную городскую больницу Донецка и электроподстанцию. Об этом сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на линии соприкосновения остается критической, в настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о резком обострении на Мариупольском направлении. По его словам, бои идут у российской границы.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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