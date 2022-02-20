Глава минобороны Турции назвал дезинформацией часть публикаций о военной активности на Украине

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сообщения в СМИ о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно.

«Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс», — сказал он газете Sabah.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших, что украинские военные планируют наступательную операцию в Донбассе. Он также осудил применение тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, отметив, что это нарушает минские соглашения и международные гуманитарные нормы.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.