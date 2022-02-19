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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Снаряд разрушил хозяйственную постройку в Ростовской области

Опубликовано видео с последствиями попадания одного из снарядов под Ростовом

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Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание боеприпасов на территорию России, появилось видео с места. Об этом сообщает ТАСС.

Один из запущенных снарядов взорвался в 2 км от границы, другой разрушил хозяйственную постройку.

В представленном ролике показывается масштаб разрушений в результате запущенного снаряда с территории Украины.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района», — объяснили в ведомстве.

Второй снаряд разрушил постройку на территории частного дома, расположенного в хуторе Маноцкий (Тарасовский район).

По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства запуска снарядов под Ростовом.

До этого в Ростовскую область прибыли около 36 тысяч беженцев из Донбасса. На фоне происходящего губернатор Ростовской области подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС.

Также 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

Ранее СК завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области с украинской территории.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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