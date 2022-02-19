СК завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области с украинской территории

В Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Об этом сообщается на сайте СК.

«По данным следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — пояснили в ведомстве.

Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал. С окончанием разминирования территории, следователи начали осмотр места происшествия.

В связи с попыткой покушения на убийство, которая совершалась общеопасным способом, продолжается расследование СК РФ.

Ранее стало известно, что второй снаряд разорвался в Ростовской области на границе с Украиной.

На территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от границы РФ с Украиной разорвался снаряд. Военнослужащие Украины провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.