Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Депутаты партии Зеленского привезли в Донбасс дроны 17:25
В Госдуме предложили отдавать беженцам ЛНР и ДНР квартиры умерших от коронавируса... 17:23
Сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах 17:14
Из Луганска в Россию отправился первый с 2014 года поезд 17:07
Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпиады-2022 17:02
Германия пригласила Украину на встречу G7 16:58
В Германии оценили угрозу войны на Украине 16:50
МИД РФ ответил Шольцу, назвавшему нелепыми заявления о геноциде в Донбассе 16:47
Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам по деэскалации в Донбассе 16:46
Третьяк рассказал, как нужно сыграть хоккеистам сборной России в финале Игр-2022 16:44

СК завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области с украинской территории

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Об этом сообщается на сайте СК.

«По данным следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — пояснили в ведомстве.

Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал. С окончанием разминирования территории, следователи начали осмотр места происшествия.

В связи с попыткой покушения на убийство, которая совершалась общеопасным способом, продолжается расследование СК РФ.

Ранее стало известно, что второй снаряд разорвался в Ростовской области на границе с Украиной.

На территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от границы РФ с Украиной разорвался снаряд. Военнослужащие Украины провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть