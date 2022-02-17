Первый эшелон с российскими военными вернулся домой после учений в Крыму

Первый эшелон с российскими военными вернулся на постоянное место дислокации в Чечне после учений в Крыму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Первый эшелон дислоцированного в Чеченской Республике мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации. По его данным, воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, были переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тыс. км в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и Республике Дагестан.

Кроме того, в Дзержинск Нижегородской области после учений на полигонах в Курской области вернулись подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. Также прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, рассказал Конашенков.

Ранее Пентагон не поверил сообщениям об отводе российских ВС в места постоянной дислокации после белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». Более того, пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.