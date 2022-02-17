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В Каспийском море стартовали учения с участием 20 кораблей

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что 20 кораблей каспийской флотилии начали учение в Каспийском море. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В общей сложности в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи порядка 20 боевых кораблей флотилии, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения», — говорится в публикации.

В пресс-службе ЮВО отметили, что в скором времени корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что танковая армия Западного военного округа (ЗВО) направилась в пункты своей постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму.

После этого танки подготовят к дальнейшим учениям.

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