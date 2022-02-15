Пентагон проверяет информацию об отводе российских войск от границы с Украиной

В Пентагоне сообщили РИА «Новости», что осведомлены о заявлениях российского Минобороны об отводе части войск от границы с Украиной.

Как заявил представитель военного ведомства США, аналитики сейчас изучают эти сведения. Детали он не уточнил.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи в ходе учений «Союзная решимость - 2022», уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Белорусско-российские учения «Союзная решимость - 2022» стартовали 10 февраля. Они пройдут на пяти белорусских полигонах и отдельных участках местности и завершатся 20 февраля.