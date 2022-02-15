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В Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Миг-31К

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Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Максимальная дальность полета Х-22 около 600 км, а самая большая скорость свыше 3,5 скоростей звука. Боевая часть ракеты весит около 1000 кг.

Также на российскую базу в Сирии прибыли МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал».

Техника примет участие в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря

Переброска произошла на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО.

Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что спецслужбы США намерены с помощью экстремистов в Сирии организовать акции против сирийских силовиков, а также иранских и российских военных.

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