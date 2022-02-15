The Sun назвал точное время «вторжения» России на Украину

Британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 16 февраля.

Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных. Также, по мнению таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля «датой вторжения России на Украину». При этом в американском министерстве обороны данную информацию подтвердить не смогли.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.