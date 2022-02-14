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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Совфеде опровергли заявления о военных приготовлениях к вторжению на Украину

Вице-спикер Совфеда Косачев: никаких военных приготовлений к вторжению на Украину нет

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Военные учения России завершатся в плановом порядке, написал в Facebook вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», — заявил Косачев.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе для России основную роль играют «конструктивные подходы», а не угрозы санкциями, заявления о сплоченности НАТО и его союзников или разговоры про грядущую изоляцию России.

«Если есть идеи – готовы обсуждать. А шантаж точно не сработает, не заставит нас отойти от нашего представления о причинах нынешнего кризиса, и все спекуляции про якобы грядущую «российскую агрессию», которую вы упорно выдвигаете на передний план – сугубо на вашей совести. Хватит запугивать мир, пора договариваться – вот общий сигнал России Западу», — резюмировал политик.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, покинувшим страну, и заявил, что если они не вернутся в течение суток, то государство сделает «серьезные выводы». Также он назвал ошибочным отъезд дипломатов ряда стран в Западную Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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