Более 20 боевых вертолетов и сотни единиц военной техники США прибудут на учения в Латвию

Порядка 400 военнослужащих США и около ста технических подразделений, а также 22 боевых вертолета AH-64 Apache прибудут на

Международные военные учения Saber Strike 22 («Хрустальная стрела-22») под руководством командования ВС США, которые пройдут в Европе с 18 февраля по 23 марта, сообщается на сайте министерства обороны Латвии.

До 28 февраля из Литвы прибудут еще около 800 военнослужащих США и до 250 воинских частей.

«Совместные военные учения дадут возможность повысить оперативную совместимость воинских частей союзников в ходе тактических операций, включая демонстрацию потенциала в условиях зимы, тренировку разведывательных навыков, проверку способности инфраструктуры национальных вооруженных сил принимать прибывающие подразделения и проводить тренировки подразделений противовоздушной обороны», — сообщает ведомство.

Добавляется, что до 16 февраля в Латвию прибудет подразделение из сотни солдат Вооруженных сил Италии.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве над Украиной был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, который патрулировал границу с Россией.

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