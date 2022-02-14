В бундестаге хотят поддержать Украину оружием

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила дать Украине бронетехнику — в первую очередь, бронированный транспорт, сообщает радио Deutschlandfunk.

«Я категорически против тяжелых вооружений <...> Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например <...> поставками бронированных транспортных средств», — заявила Штрак-Циммерман.

По ее словам, бронированный боевой транспорт мог бы использоваться украинскими войсками для эвакуации раненых.

«Эта возможность, которую канцлер мог бы предложить Украине», — считает Штрак-Циммерман.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал срочно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет.

Украина направляла в ФРГ список необходимой военной помощи. При этом в Германии неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие.

Мельник также обвинял Германию в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в Россию.